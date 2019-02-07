Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Sancaktepe'de Tekstil Atölyesinde Yangın (2)

Mahallede korku dolu anlar.

Mahallede korku dolu anlar...



Tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın bitişikteki iki binaya da sıçradı.



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul DHA



Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı.



Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bitişikteki iki binaya da sıçrayan yangına müdahale yaklaşık 1 saat sürdü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması sürüyor. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Yükseler dumanlar



-Alev alev yanan tekstil atölyesi



-İtfaiyenin müdahalesi



-Söndürme çalışmaları



-Havadan görüntüler

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