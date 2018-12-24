Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle)  Şile'de Karaya Oturan Kargo Gemisinde Çalışmalar Başladı

Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle)  Şile'de Karaya Oturan Kargo Gemisinde Çalışmalar Başladı

1 saat önce

ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan kargo gemisinde çalışmalar başladı.

Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle)  Şile'de Karaya Oturan Kargo Gemisinde Çalışmalar Başladı, System.String[]
ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan kargo gemisinde çalışmalar başladı.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık'ta şiddetli fırtına nedeniyle denizde sürüklenerek karaya oturan Comoros bandırıları kargo gemisinde çalışmalar bu sabah itibari ile başladı.  127 metre uzunluğunda olan "Natalia" isimli geminin çevresi yakıt ve yağ sızıntısına karşı bariyerle çevrildi.  Öte yandan geminin yanına yanaşan bir botun gemideki yakıtı ve yağı güvertesinde bulunan plastik depolara boşalttığı görüldü. Çalışmaların hava muhalefeti olmadığı sürece devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

---------------------------------

-Geminin görüntüsü

-Geminin etrafındaki güvenlik bariyeri

-Gemiye yanaşan bot

-Bot içinde çalışanlar

-Botun güvertesindeki plastik depolar

-Genel ve detaylar

-Geminin havadan görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:14 Kaynak: DHA

Sabah, Aralık, Şile, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda Son Dakika! Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti

Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:17:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle)  Şile'de Karaya Oturan Kargo Gemisinde Çalışmalar Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]