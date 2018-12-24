Dha İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Şile'de Karaya Oturan Kargo Gemisinde Çalışmalar Başladı
1 saat önce
ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan kargo gemisinde çalışmalar başladı.
ŞİLE'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan kargo gemisinde çalışmalar başladı. Şile
Sahilköy açıklarında 19 Aralık
'ta şiddetli fırtına nedeniyle denizde sürüklenerek karaya oturan Comoros bandırıları kargo gemisinde çalışmalar bu sabah itibari ile başladı. 127 metre uzunluğunda olan "Natalia" isimli geminin çevresi yakıt ve yağ sızıntısına karşı bariyerle çevrildi. Öte yandan geminin yanına yanaşan bir botun gemideki yakıtı ve yağı güvertesinde bulunan plastik depolara boşalttığı görüldü. Çalışmaların hava muhalefeti olmadığı sürece devam edeceği öğrenildi.
Görüntü dökümü
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-Geminin görüntüsü
-Geminin etrafındaki güvenlik bariyeri
-Gemiye yanaşan bot
-Bot içinde çalışanlar
-Botun güvertesindeki plastik depolar
-Genel ve detaylar
-Geminin havadan görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:14 Kaynak: DHA
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