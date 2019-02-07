Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Havva'nın Babası:  Sağlık Durumu İyi

Dha İstanbul - Havva'nın Babası:  Sağlık Durumu İyi

35 dakika önce

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi.

Dha İstanbul - Havva'nın Babası:  Sağlık Durumu İyi, System.String[]


Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan  5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün babası Fethi Ahmet Tekgöz," Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Fethi Ahmet Tekgöz'e 19 saat sonra enkazdan kurtarılan kızının sağlık durumu soruldu. Tekgöz,  "Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha iyi olacak inşallah" dedi. Akrabalarının koluna girerek yürüyebilen baba Tekgöz'ün bitkin olduğu gözlendi. 

Görüntü Dökümü

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-Babanın acil kapısından çıkışı

-Babanın kısa açıklaması

-Genel detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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