Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - HEYBELİADA'DA YANGIN (1)
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DHA İSTANBUL - HEYBELİADA'DA YANGIN (1)

1 saat önce

Cem TURSUN - İstanbul DHA HEYBELİADA'da yangın çıktı.

DHA İSTANBUL - HEYBELİADA'DA YANGIN (1), System.String[]

Cem TURSUN - İstanbul DHA  
HEYBELİADA'da yangın çıktı. Ormanlık alanda çıktığı belirtilen yangına itfaiye müdahale ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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