DHA İSTANBUL - HEYBELİADA'DA YANGIN (1)
1 saat önce
Cem TURSUN - İstanbul DHA HEYBELİADA'da yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
Cem TURSUN - İstanbul DHA
HEYBELİADA'da yangın çıktı. Ormanlık alanda çıktığı belirtilen yangına itfaiye müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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