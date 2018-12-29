Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta

Dha İstanbul - Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta

1 saat önce

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı.

Dha İstanbul - Hürkuş-C Kendi Koruma Sistemleri ile Uçuşta, System.String[]
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı. Uçağın kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Sosyal medya hesabından Demir, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor" açıklamasını yaptı. Hürkuş-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Demir'in paylaştığı görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

İsmail Demir, İstanbul, Güncel
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