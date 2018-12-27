Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İbb Binasının Havadan Görüntüleri

Dha İstanbul - İbb Binasının Havadan Görüntüleri

1 saat önce

Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor.

Dha İstanbul - İbb Binasının Havadan Görüntüleri, System.String[]
Ersan SAN - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor. CHP, adayı Ekrem İmamoğlu'nu bugün düzenlediği etkinlik ile tanıttı. AK Parti ise adayını cumartesi günü açıklayacak. İstanbul'da belediyenin yönetim merkezi olan Saraçhane'deki bina havadan görülendi.

Görüntü Dökümü:

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-İBB binasının havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:47 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DHA, İstanbul, Güncel
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