Dha İstanbul - İbb'den Kar ve Buzlanma Önlemi
21 dakika önce
Meteorolojinin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor.
Meteorolojinin kar uyarısı üzerine İstanbul
Büyükşehir Belediyesi(İBB
) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:12 Kaynak: DHA
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