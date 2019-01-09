Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- İmamoğlu, Erdoğan ile Görüşme Tarihini Açıkladı (1)

Dha İstanbul- İmamoğlu, Erdoğan ile Görüşme Tarihini Açıkladı (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.

Dha İstanbul- İmamoğlu, Erdoğan ile Görüşme Tarihini Açıkladı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
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