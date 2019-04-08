Dha İstanbul - İmamoğlu Kartal'da Partililere Seslendi (2)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.



Bazı medya kanallarının bir kenara koyduğunu anlatan İmamoğlu, "Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu asil mücadelelerle bugüne getirip taşıdıkları soyadları ile Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptıkları medya kanallarında sesimin kısılmasını onlar adına değil, geçmişleri adına, babaları, anneleri adına bu ülkeye hizmet etmiş o insanlar adına üzüntüyle takip ediyorum" dedi.



İmamoğlu, rakiplerinin adına on kişinin konuştuğunu ve her birinin naklen verildiğini ifade ederek, "Benim de onlara cevabım var beni niye göstermiyorsun? Ben basın açıklaması yapıyorum. Rakibin adına konuşanların cevabı yayınlanıyor ama benim açıklamam yayınlanmıyor. Benim söylediğimi toplum bilmezse, insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilirsin, böyle adalet olur mu?" diye konuştu.



Eleştirdiği medya kuruluşlarının isimlerini sayarak bunları takip ettiğini aktaran Ekrem İmamoğlu, "Ailelerine ve geçmişten bugüne iş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Yoksa gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim ama saygı duyduğum için bunu söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı.



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-İmamoğlu'nun konuşması

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