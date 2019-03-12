Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul'a Fırtına Uyarısı

Dha İstanbul - İstanbul'a Fırtına Uyarısı

1 saat önce

İstanbul DHAMeteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

Dha İstanbul - İstanbul'a Fırtına Uyarısı, System.String[]
İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün öğle saatlerinde başlayacak rüzgarın kuzeydoğudan, çarşamba akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km) şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, DHA, İstanbul, Güncel
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