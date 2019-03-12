Dha İstanbul - İstanbul'a Fırtına Uyarısı
1 saat önce
İstanbul DHAMeteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.
İstanbul
DHA
Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan uyarıda, bugün öğle saatlerinde başlayacak rüzgarın kuzeydoğudan, çarşamba akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km) şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:02 Kaynak: DHA
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