Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi

Dha İstanbul - İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi.

Dha İstanbul - İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu. 

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle köprü ve boğaz

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, DHA, Güncel
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