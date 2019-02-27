Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul'da Dolu Sürprizi

Dha İstanbul - İstanbul'da Dolu Sürprizi

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul'da aralıklakla dolu yağışı etkili oluyor.

Dha İstanbul - İstanbul'da Dolu Sürprizi, System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA

İstanbul'da aralıklakla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.  Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Doludan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Araçlardan ve trafikten görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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