Dha İstanbul - İstanbul'da Fetö Soruşturması: 50 Kişiye Gözaltı Kararı
1 saat önce
Haber: Özden ATİK - İstanbul DHATSK'daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber: Özden ATİK - İstanbul
DHA TSK
'daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1 Albay, 2 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 2 Astsubay ve 44 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 50 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:54 Kaynak: DHA
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