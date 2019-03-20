Dha İstanbul - İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu (2)
33 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul
DHA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de
arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Polisin düzenlediği operasyon
-Ele geçirilen ilaçlar
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:01 Kaynak: DHA
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