Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul'da Kar Yağışı (1)

Dha İstanbul - İstanbul'da Kar Yağışı (1)

48 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Dha İstanbul - İstanbul'da Kar Yağışı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor. 

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışıyla ilgili görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:22 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Kar, Güncel
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