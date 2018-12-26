Dha İstanbul - İstanbul'da Kar Yağışı (1)
48 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı etkili oluyor. Kar
yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor.
Görüntü Dökümü
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-Kar yağışıyla ilgili görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:22 Kaynak: DHA
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