Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

Dha İstanbul - İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

44 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Dha İstanbul - İstanbul'da Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Sis özellikle, Haliç ve etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Haliç'ten görüntü

-FSM'Den görüntü

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden görüntü

-Siste ilerleyen araçlar

-Genel ve Detay görüntüler

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:31 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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