Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

Dha İstanbul -  İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Dha İstanbul -  İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde Bayrampaşa, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Molotofkokteylli yasadışı gösteri, araç yakma gibi olaylara katıldığı öne sürülen şüphelilerin 

emniyetteki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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