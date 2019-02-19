Dha İstanbul - İstanbul'da Vapur Seferleri İptal (1)
38 dakika önce
Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti.
İSTANBUL DHA
- Marmara
'da yoğun sis nedeniyle İstanbul
Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO
'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:09 Kaynak: DHA
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