Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul'da Vapur Seferleri İptal (1)

Dha İstanbul - İstanbul'da Vapur Seferleri İptal (1)

38 dakika önce

Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti.

Dha İstanbul - İstanbul'da Vapur Seferleri İptal (1), System.String[]
İSTANBUL DHA - Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Görüntü Dökümü:

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-Sisten görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:09 Kaynak: DHA

DHA, Marmara, İstanbul, Güncel
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