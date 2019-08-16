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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA YAĞMUR

54 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA YAĞMUR, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.
Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yağıştan görüntü
-Şemsiyelerle yürüyenlerden görüntü
-Kapalı alanlarda bekleyenlerden görüntü
-Çanta ve poşetlerle korunmaya çalışanlardan görüntü
-Islanmamak için koşanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:44 Kaynak: DHA
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