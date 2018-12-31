Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul'da Yeniyıl Tedbirleri Uygulanmaya Başladı

Dha İstanbul - İstanbul'da Yeniyıl Tedbirleri Uygulanmaya Başladı

18 dakika önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında bugün saat 14.00 itibariyle yarın sabah 08.00'e kadar 39 bin 141 polis ile göreve başladı.

Dha İstanbul - İstanbul'da Yeniyıl Tedbirleri Uygulanmaya Başladı, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında bugün saat 14.00 itibariyle yarın sabah 08.00'e kadar 39 bin 141 polis ile göreve başladı. 

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tedbirler kapsamında tüm ilçelerimizde halkın yoğun olması beklenen meydanlar ve eğlence mekanlarına ek olarak tarihi turistik alanlar, azınlıklara ait ibadethane ve toplanma alanları, kilise ve sinagogların çevresi, AVM'ler, havalimanları, otogarlar, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçları ve bunlara ait duraklarda terör, asayiş ve trafik bakımından tüm tedbirler alınmıştır. Tedbirler ayrıca polis helikopterleri ile havadan, polis botlarımız ile denizden yapılacaktır. Bin 315 özel harekat polisimiz, yerli ve milli eğitimli köpeklerimiz ve atlı polislerimiz tarafından da karadan desteklenecektir. 

Her yıl olduğu gibi Güven Timlerimiz özellikle Taksim meydanında uygun şekilde kamufle olarak terör, cinsel taciz, hırsızlık, yankesicilik ve kap kaç konularına karşı tüm tedbirlerini en üst seviyede alacaklardır" denildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:14 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, DHA, İstanbul, Güncel
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