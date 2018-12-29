Dha İstanbul - İstanbul'da Yılbaşı Gecesi Ağır Tonaj Yasağı
11 dakika önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı
tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer
, Şişli
, Beşiktaş
, Beyoğlu
, Fatih
, Bakırköy
ve Kadıköy
ilçelerinde 31 Aralık
Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:29 Kaynak: DHA
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