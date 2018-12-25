Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- İstanbul  Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı (1)

Dha İstanbul- İstanbul  Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı (1)

31 dakika önce

Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

Dha İstanbul- İstanbul  Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı (1), System.String[]
Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

Özden ATİK - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor 30 kişi  hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:49 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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