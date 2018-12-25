Dha İstanbul- İstanbul Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı (1)
31 dakika önce
Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.
Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.
Özden ATİK - İSTANBUL DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:49 Kaynak: DHA
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