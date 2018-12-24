Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - İstanbul Semalarında Büyüleyen Manzara

Dha İstanbul - İstanbul Semalarında Büyüleyen Manzara

54 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.

Dha İstanbul - İstanbul Semalarında Büyüleyen Manzara, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. İstanbul semalarında büyüleyen manzara drone ile de görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Gökyüzündeki kızıllık

-Drone kamerası

-Detaylar

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:19 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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