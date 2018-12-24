Dha İstanbul - İstanbul Semalarında Büyüleyen Manzara
54 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - Onur MERİÇ - İstanbul
DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. İstanbul semalarında büyüleyen manzara drone ile de görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Gökyüzündeki kızıllık
-Drone kamerası
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:19 Kaynak: DHA
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