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DHA İSTANBUL - İSTANBULLULAR SAHİLLERE VE PİKNİK ALANLARINA AKIN ETTİ

29 dakika önce

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA9 günlük tatilde İstanbul kalanlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti.

DHA İSTANBUL - İSTANBULLULAR SAHİLLERE VE PİKNİK ALANLARINA AKIN ETTİ, System.String[]

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA
9 günlük tatilde İstanbul kalanlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Zeytinburnu sahilini dolduran İstanbullulardan kimi denize girdi, kimi güneşlendi, kimi de  yeşil alanlarda mangallarını yakıp piknik yaptı. Çocuklar da parklarda oyun oynadı, salıncakta sallandı.
 
Görüntü dökümü:
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Zeytinburnu sahilinde piknik yapanlar
Çocukların parkta oynaması
Sahilde güneşlenenler
Denize girenler
Genel ve detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:35 Kaynak: DHA
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