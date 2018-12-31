Dha İstanbul- İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHATaksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Hüseyin COŞKUN - İstanbul
DHA Taksim İstiklal Caddesi
'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis
, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıttığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Çantanın görüntüsü
-Güvenlik önlemleri
-Çantanın patlatılması
-Detaylar
DHA FEED
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:57 Kaynak: DHA
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi