Dha İstanbul - İstiklal Caddesi'ne Korkutan An
1 saat önce
Haber-Kamera: Zemi GÜNAL - İstanbul DHATaksim İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp düştü.
Haber-Kamera: Zemi GÜNAL - İstanbul DHA
Taksim İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp düştü.
Hergün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'ne bir binadan beton kalıp düştü. O anlak güvenlik kamerasına yansırken bir kadının bir kaç saniye önce betonun düştüğü yerden geçtiği görülüyor.
Olay İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı'nda yaşandı. 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp yola düştü. Şans eseri kimse yaralanmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın önünden geçen kadının bir kaç saniye ile beton kalıbın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri
-Görgü tanığı ile röp.
-Binanın görüntüsü
-Pencere
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:43 Kaynak: DHA
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