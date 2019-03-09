Dha İstanbul - İstiklal Caddesi'ne Korkutan An

Haber-Kamera: Zemi GÜNAL - İstanbul DHATaksim İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp düştü.

Haber-Kamera: Zemi GÜNAL - İstanbul DHA



Taksim İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp düştü.



Hergün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'ne bir binadan beton kalıp düştü. O anlak güvenlik kamerasına yansırken bir kadının bir kaç saniye önce betonun düştüğü yerden geçtiği görülüyor.



Olay İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı'nda yaşandı. 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp yola düştü. Şans eseri kimse yaralanmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın önünden geçen kadının bir kaç saniye ile beton kalıbın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri



-Görgü tanığı ile röp.



-Binanın görüntüsü



-Pencere

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