Dha İstanbul - Jandarmadan Operasyon: Tır'da 500 Kg Skunk Ele Geçirildi

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti



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