Dha İstanbul - Jandarmadan Operasyon: Tır'da 500 Kg Skunk Ele Geçirildi
19 dakika önce
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti
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-ele geçirilen skunk
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:46 Kaynak: DHA
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