Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Jandarmadan Operasyon:  Tır'da 500 Kg Skunk Ele Geçirildi

Dha İstanbul - Jandarmadan Operasyon:  Tır'da 500 Kg Skunk Ele Geçirildi

19 dakika önce

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Dha İstanbul - Jandarmadan Operasyon:  Tır'da 500 Kg Skunk Ele Geçirildi, System.String[]
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti

Görüntü Dökümü:

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-ele geçirilen skunk

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:46 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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