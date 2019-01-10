Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu:  30 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Dha İstanbul - Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu:  30 Kilo Eroin Ele Geçirildi

28 dakika önce

İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Dha İstanbul - Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu:  30 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Ş.B.'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul'da  satmaya çalıştığını belirledi.

Avcılar'da iş yeri bulunan Ş.B.'nin  uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi. 

Harekete geçen jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.   

Operasyonu izleyen vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesinö dediği duyuldu

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:44 Kaynak: DHA

Jandarma, DHA, İstanbul, 3. Sayfa
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