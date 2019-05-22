Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Kadıköy'de Hastanede Yangın (1)

Dha İstanbul - Kadıköy'de Hastanede Yangın (1)

11 saat önce

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHAKadıköy'de özel bir hastanede çıktı.

Dha İstanbul - Kadıköy'de Hastanede Yangın (1), System.String[]
Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Kadıköy'de özel bir hastanede çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntü

DHA FEED
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:41 Kaynak: DHA
Kadıköy, DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, İstanbul Seçiminin İptaline İlişkin Gerekçeli Kararı Açıkladı İmamoğlu'ndan Gerekçeli Karar Sonrası İlk Açıklama: Hiçbir Şey İfade Etmiyor Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:34:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Kadıköy'de Hastanede Yangın (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]