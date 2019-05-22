Dha İstanbul - Kadıköy'de Hastanede Yangın (1)
11 saat önce
Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHAKadıköy'de özel bir hastanede çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:41 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN - İstanbul
DHA Kadıköy
'de özel bir hastanede çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
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