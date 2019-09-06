Dha istanbul -kaftancıoğlu son savunmasını yaptı

SON SÖZÜ ALINDI
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi. Kaftancıoğlu savunmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılamadım. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak devleti alenen ya da perdeli olarak aşağılamam. Hiçbir kamu görevlisine hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Her kim terör örgütüne destek veriyorsa, propagandasını yapıyorsa Allah belasını versin. Bunları söylemiştim. Ama görüyorum ki doğruluğu araştırılmadan mütalaa hazırlanmış. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği bu durum sadece benim değil 80 milyonun problemidir. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17 yıl, 27 yıl ile yargılansam bile hakikati söylemeye devam edeceğim." diye konuştu. Kaftancıoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından söz alan sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek suçlamaları reddettiler. Sanık avukatlarının da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından sanık Canan Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu. Kaftancıoğlu son sözünde, "Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim çünkü biz mevsimi başladı" dedi. Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.