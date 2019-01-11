Dha İstanbul - Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAKağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA



Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı.



Görüntü Dökümü;:



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-Çöken duvar ve önlemler

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