Dha İstanbul - Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (1)
9 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAKağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA
Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı.
Görüntü Dökümü;:
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-Çöken duvar ve önlemler
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:38 Kaynak: DHA
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