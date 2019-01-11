Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (1)

Dha İstanbul -  Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (1)

9 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAKağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü.

Dha İstanbul -  Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı.

Görüntü Dökümü;:

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-Çöken duvar ve önlemler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

DHA, Kağıthane, İstanbul, Güncel
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