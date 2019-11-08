Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL -KALPAZANLARA BASKIN : GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL -KALPAZANLARA BASKIN : GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

DHA İSTANBUL -KALPAZANLARA BASKIN : GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

6 saat önce

İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.

DHA İSTANBUL -KALPAZANLARA BASKIN : GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda; gizli bir bölmelere saklanmış  2400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam sahte 500 bin Türk Lirası ile 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

BANKAMATİKLERDE KONTROLÜNÜ YAPIN

Ele geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti.

Jandarma, vatandaşlara şüphe duyduklarında paraları bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırarak kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatiğin bu parayı kabul etmeyeceğini ifade etti. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Baskından görüntü

-Ele geçirilen para

-Şüpheliler


İstanbul, Jandarma, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğdu
İmamoğlu tartışma yaratan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında konuştu: Kendimi 'kahraman' diye tanımlamıyorum Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 15:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL -KALPAZANLARA BASKIN : GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]