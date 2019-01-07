Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Kar Yağışı İstanbulluları İş Çıkışı Yakaladı

Dha İstanbul - Kar Yağışı İstanbulluları İş Çıkışı Yakaladı

1 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Dha İstanbul - Kar Yağışı İstanbulluları İş Çıkışı Yakaladı, System.String[]
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar İstanbulluları iş çıkış yakaladı. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak trafikte aşırı bir yoğunluk yaşanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 19.00 sıralarında yüzde 54 seviyelerinde.

Görüntü Dökümü:

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- Sarıyer'den kar yağışı

- Yenibosna'dan görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:58 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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