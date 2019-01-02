Dha İstanbul - Karadeniz'den Dönen Savaş Gemisi Sirkeci'ye Demirledi
32 dakika önce
Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğaz'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere'nin Karadeniz'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü.
Rusya
ile Ukrayna
arasındaki Kerç Boğaz'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere
'nin Karadeniz
'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü. İstanbul
Boğazından geçiş yapan gemi Sirkeci'de demirledi.
İngiltere, H 87 borda numaralı HMS 'Echo' adlı savaş gemisini geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e göndermişti. Yaklaşık 17 gün kalan gemi ilk olarak Ukrayna'nın Odessa Limanını ziyaret etti. Daha sonra Romanya
'nın Köstence Limanına demirleyen gemi son olarak Gürcistan
'ın Batum
Limanını ziyaret etti.
Bugün öğlen saatlerinde Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, Sirkeci'de demirledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:53 Kaynak: DHA
Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı