Dha İstanbul - Kartal'da 8 Katlı Binanın Çökme Anı Kamerada
28 dakika önce
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHAKartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Kartal
'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Çökme anının görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:11 Kaynak: DHA
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