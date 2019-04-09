Dha İstanbul - Kartal ve Kadıköy'de Bazı Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma
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Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKartal ve Kadıköy'de bazı sandık görevlilerinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:25 Kaynak: DHA
Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul
DHA Kartal
ve Kadıköy
'de bazı sandık görevlilerinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şikayete konu sandıklarda görev alan kişilerin kimlik bilgileri istendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kartal ve Kadıköy ilçe seçim kurullarında görevli kişilerin 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler sırasında sandıklarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık
tarafından, "Görevi kötüye kullanma" ve Seçim Kanunu'nun 164. maddesinde düzenlenen, "Oy verme sonucuna tesir edecek haller" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şikayete konu sandıklarda görev alan kişilerin kimlik bilgilerini istendi.
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