Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi  (1)

Dha İstanbul - Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi  (1)

49 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAİstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Dha İstanbul - Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi  (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gürkan, zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının adliyeye sevki

-Diğer şüphelilerin görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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