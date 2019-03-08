Dha İstanbul - Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi (1)
49 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAİstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
DHA
İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi. Başakşehir
ve Esenyurt
'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gürkan, zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Zanlının adliyeye sevki
-Diğer şüphelilerin görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:32 Kaynak: DHA
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