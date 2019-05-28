DHA İSTANBUL- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ - 1
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı Edirme istikametinde bir otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
----------
-Olay yerinden görüntüler
Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Rage 2 oyunu incelemesi! İşte tüm merak edilenler
Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!
İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek