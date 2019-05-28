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DHA İSTANBUL- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ - 1

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

DHA İSTANBUL- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ - 1, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA  - KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı Edirme istikametinde bir otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Marmara, Güncel
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