Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi (1)

Dha İstanbul - Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi (1)

9 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.

Dha İstanbul - Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi.

Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre  6 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:22 Kaynak: DHA

Marmara, İstanbul, Güncel
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