Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi (2)

Dha İstanbul - Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Dha İstanbul - Kuzey Marmara Otoyolunda Otobüs Devrildi (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralılardan görüntü

-Yaralılara yardım edilmesi

-Ambulansa götürülen yaralılar

-Yolcu otobüsü sürücünün görüntüsü

-Yolcularla röp.

-Otobüsü kaldırma çalışması

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

Marmara, İstanbul, 3. Sayfa
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