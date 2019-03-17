Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Maltepe'de "Eyt" Mitingi (1)

Dha İstanbul - Maltepe'de "Eyt" Mitingi (1)

18 dakika önce

Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor.

Dha İstanbul - Maltepe'de
Haber - Kamera:  İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alınıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Polis araması

-Miting alanına girişler 

-Miting alanından detay 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

DHA, EYT, Maltepe, Güncel
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