Dha İstanbul - Maltepe'de "Eyt" Mitingi (1)
18 dakika önce
Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenliyor.
Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT
) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe
'de miting düzenliyor. Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelenlerin miting alanına girmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alınıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Polis
araması
-Miting alanına girişler
-Miting alanından detay
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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