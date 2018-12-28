Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Maltepe'de Müteahhit ile Toprak Sahibi Arasında Silahlı, Kürekli Kavga

Dha İstanbul - Maltepe'de Müteahhit ile Toprak Sahibi Arasında Silahlı, Kürekli Kavga

25 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAMaltepe'de müteahhit ve toprak sahipleri arasında çıkan kavgada hareketli dakikalar yaşandı.

Dha İstanbul - Maltepe'de Müteahhit ile Toprak Sahibi Arasında Silahlı, Kürekli Kavga, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de müteahhit ve toprak sahipleri arasında çıkan kavgada hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı, kürekli kavgada polis biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya müteahhit ile toprak sahipleri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada müteahhit yaptığı binaya ateş etmeye başladı. Binadan camlar kırılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müteahhittin ailesi de karışınca kavga daha büyüdü. Küreklerin de kullanıldığı kavgayı polis biber gazı sıkarak önlemeye çalıştı. Takviye polis ekiplerin gelmesiyle kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgada 2 kişi darp sonucu hafif şekilde yaralandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Binadan görüntü

-Binaya isabet eden kurşunlar

-Yerdeki boş kovanlar

-Tarafların yumruk ve küreklerle birbirine girmesi

-Polisin biber gazı sıkarak ayırmaya çalışması

-Gözaltına alınan şahısların polis otosuna bindirilmesi

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: DHA

DHA, Maltepe, 3. Sayfa
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