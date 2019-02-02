Dha İstanbul - Marangoz Atölyesi Yangında Hasar Gördü
54 dakika önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
- KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye
tarafından söndürülen yangın nedeniyle, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Yarımburgaz Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Karaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapalı olan marangoz atölyesinin kapısını açarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi olumsuz bir duruma karşı hazır bekletildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Soruşturma başlatılan yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye araştırma yapıyor.
Görüntü Dökümü:
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Yangının çıktığı iş yeri
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Polisin önlemi
Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:35 Kaynak: DHA
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