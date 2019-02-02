Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  Marangoz Atölyesi Yangında Hasar Gördü

Dha İstanbul -  Marangoz Atölyesi Yangında Hasar Gördü

54 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.

Dha İstanbul -  Marangoz Atölyesi Yangında Hasar Gördü, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın nedeniyle, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 

Yangın, Yarımburgaz Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Karaca Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapalı olan marangoz atölyesinin kapısını açarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi olumsuz bir duruma karşı hazır bekletildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 

Soruşturma başlatılan yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye araştırma yapıyor. 

Görüntü Dökümü:

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Yangının çıktığı iş yeri

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, 3. Sayfa
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