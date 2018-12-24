Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- - Metin Akpınar Polis Eşliğinde Adliyeye Götürülüyor

Dha İstanbul- - Metin Akpınar Polis Eşliğinde Adliyeye Götürülüyor

2 saat önce

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İSTANBUL DHASanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.

Dha İstanbul- - Metin Akpınar Polis Eşliğinde Adliyeye Götürülüyor, System.String[]
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İSTANBUL DHA

Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin eve girişi

-Metin Akpınar'ın çıkışı

-Açıklaması

-Polis aracına binmesi

-Polis aracının ilerlemesi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:03 Kaynak: DHA

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