Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Adli Kontrol Talebi (1)

Dha İstanbul - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Adli Kontrol Talebi (1)

28 dakika önce

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHASavcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

Dha İstanbul - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Adli Kontrol Talebi (1), System.String[]
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen'in  "adli kontrol" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:25 Kaynak: DHA

DHA, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Akpınar, Güncel
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