Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Müjdat Gezen Adliyeye Götürülüyor

Dha İstanbul - Müjdat Gezen Adliyeye Götürülüyor

1 saat önce

Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAHakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

Dha İstanbul - Müjdat Gezen Adliyeye Götürülüyor, System.String[]
Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere  Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:29 Kaynak: DHA

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