Dha İstanbul - Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Büyük Operasyon (1)
38 dakika önce
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:22 Kaynak: DHA
Son Dakika! İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
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