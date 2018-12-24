Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Büyük Operasyon (1)

Dha İstanbul - Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Büyük Operasyon (1)

38 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Dha İstanbul - Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Büyük Operasyon (1), System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan- Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Türkiye'nin yurtdışında yaptığı operasyonda en büyük yakalama olduğu belirtildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:22 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sırbistan Karadağ, İstanbul, DHA, Güncel
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