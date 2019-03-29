Dha İstanbul - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler

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