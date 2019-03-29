Dha İstanbul - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:00 Kaynak: DHA
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