Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın (1)

Dha İstanbul - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı.

Dha İstanbul - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Güncel
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