Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul-  Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

Dha İstanbul-  Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

37 dakika önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHAYıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.

Dha İstanbul-  Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen  Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. 

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:35 Kaynak: DHA

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