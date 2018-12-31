Dha İstanbul- Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
37 dakika önce
Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHAYıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:35 Kaynak: DHA
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