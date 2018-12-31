Dha İstanbul- Öldürülen Küçükköy Taraftarının Son Görüntüleri

*Yolun ortasında bıçaklandı.

*Yolun ortasında bıçaklandı. Yığıldığı yerden kalkarak kaldırıma kadar yürüdü. Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in o anlarının görüntüsü ortaya çıktı.



Haber-Kamera: İSTANBUL DHA



İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel'in yoldan kalkması ve kaldırama kadar yürümesi görülüyor. Ağacın altında yere yığılan Yücel için çevrede bulunanların hareketlenmeleri de görüntülere yansıyor.



EK GÖRÜNTÜ



/////////////////////



-Taraftarın görüntüsü



-Olaylardan görüntü



Geçilen görüntüler



--------------------



-Kavga anı



-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler



-Stadyum önünde bekleyenler



-Görgü tanığı ile röportaj



-Yücel'in fotoğrafı



-Adli Tıp önünde bekleyen TOMA



-Bekleyen polisler



-Kapı önünde bekleyen yakınları



-Genel ve detaylar



30.12.2018 - 17.32 Haber Kodu : 181230131



30.12.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181230141



30.12.2018 - 20.33 Haber Kodu : 181230157

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL